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В Украине заработала программа ипотеки "єОселя": кто может получить льготный кредит

Фото: доступный ипотечный кредит можно получить через программу єОселя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новая государственная программа кредитования "єОселя" заработала в тестовом режиме. Сейчас идет работа над ее технической доработкой для запуска в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

По данным пресс-службы, массовый запуск программы состоится во второй половине октября. Тогда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении "Дія", а подать заявку станет возможным в несколько кликов.

На сегодня уже пять банков интегрированы в программу "єОселя": Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк и банк "Глобус". Они готовы приступить к выдаче первых кредитов.

Предполагается, что в рамках программы доступной ипотеки "єОселя" украинцы получат возможность приобрести жилье в кредит под 3% или 7% годовых с минимальным первоначальным взносом 20% и сроком кредитования до 20 лет. Процентная ставка будет оставаться фиксированной в течение всего кредитного периода.

В этом году заработает первый этап реализации программы "єОселя". Доступные кредиты под 3% годовых начнут выдавать таким социальным категориям населения, которые работают:

  • кадровым военным и правоохранителям;
  • медикам;
  • работникам образования;
  • ученым.

С начала 2023 года начнется реализация второго этапа программы "єОселя", в рамках которого на получение кредитов под 7% годовых смогут рассчитывать все граждане, которые будут отвечать определенным критериям. Для получения ипотечного кредита нужно:

  • быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет;
  • быть платежеспособным;
  • владеть недвижимостью менее 52,5 кв м (дополнительно 21 кв м на каждого следующего члена семьи);
  • не находиться под санкциями;
  • не участвовать в других схожих государственных программах.

Напомним, Кабинет министров утвердил новые условия обеспечения АО "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины под 7% годовых.

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