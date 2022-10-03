В Украине заработала программа ипотеки "єОселя": кто может получить льготный кредит

По данным пресс-службы, массовый запуск программы состоится во второй половине октября. Тогда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении "Дія", а подать заявку станет возможным в несколько кликов.

На сегодня уже пять банков интегрированы в программу "єОселя": Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк и банк "Глобус". Они готовы приступить к выдаче первых кредитов.

Предполагается, что в рамках программы доступной ипотеки "єОселя" украинцы получат возможность приобрести жилье в кредит под 3% или 7% годовых с минимальным первоначальным взносом 20% и сроком кредитования до 20 лет. Процентная ставка будет оставаться фиксированной в течение всего кредитного периода.

В этом году заработает первый этап реализации программы "єОселя". Доступные кредиты под 3% годовых начнут выдавать таким социальным категориям населения, которые работают:

кадровым военным и правоохранителям;

медикам;

работникам образования;

ученым.

С начала 2023 года начнется реализация второго этапа программы "єОселя", в рамках которого на получение кредитов под 7% годовых смогут рассчитывать все граждане, которые будут отвечать определенным критериям. Для получения ипотечного кредита нужно: