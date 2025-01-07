В Украине заработает еще одна программа выплат для переселенцев, - Шмыгаль

"Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время", - сказал он

Как отметил Шмыгаль, уже подано 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка". Более 8 млн украинцев уже получили деньги.

"В январе этого года также начнется выплата "Учительской доплаты". Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн "на руки" к своей зарплате, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн", - рассказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что в рамках Зимней поддержки также реализуется инициатива еКнига. "Уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет", - добавил Шмыгаль.

Субсидии для ВПЛ

Напомним, в декабре правительство Украины утвердило новые правила предоставления субсидий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на аренду жилья, которые начнут действовать с января 2025 года

Теперь субсидию могут получить переселенцы, которые переместились в любой регион Украины, подконтрольный правительству. Ранее помощь распространялась на девять областей.

Право на субсидию будут иметь семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов (вместо ранее установленных 30%).