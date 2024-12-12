В Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы главу Госдумы РФ

В Украине суд назначил 15 лет лишения свободы главе Государственной думы федерального собрания России Вячеславу Володину. Он принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Как сообщается, во время заочного судебного заседания он признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства).
По материалам дела, чиновник является доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина и принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ в Украину..
Для этого 15 февраля 2022 года он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Одновременно Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов.
Впоследствии спикер госдумы РФ организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем Кремль использовал "законодательные инициативы" Володина для начала полномасштабной войны против Украины.
Сейчас чиновник продолжает оправдывать временный захват территорий нашего государства и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Об этом он часто заявляет во время заседаний Госдумы России и в эфирах кремлевских пропагандистов.
Отмечается, что поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.
Напомним, ранее мы сообщали, что более 50 депутатов Российской Федерации заочно получили 15 лет тюрьмы. Они "помогали" российскому диктатору Владимиру Путину начать полномасштабную войну в Украине.
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