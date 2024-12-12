В Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы главу Госдумы РФ

Как сообщается, во время заочного судебного заседания он признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства).

По материалам дела, чиновник является доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина и принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ в Украину..

Для этого 15 февраля 2022 года он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Одновременно Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов.

Впоследствии спикер госдумы РФ организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем Кремль использовал "законодательные инициативы" Володина для начала полномасштабной войны против Украины.

Сейчас чиновник продолжает оправдывать временный захват территорий нашего государства и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Об этом он часто заявляет во время заседаний Госдумы России и в эфирах кремлевских пропагандистов.

Отмечается, что поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.