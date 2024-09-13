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В Украине оставят только легальные автостанции, с кассами и платформами

Украина, Пятница 13 сентября 2024 08:55
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В Украине оставят только легальные автостанции, с кассами и платформами Фото: автостанции в Украине смогут работать только легально (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине создадут электронный список автостанций. Это станет основанием для их легальной работы и возможности предоставлять услуги как перевозчикам, так и пассажирам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Согласно постановлению правительства, формироваться перечень будет по заявительному принципу и по инициативе владельцев автостанций. Этот механизм принципиально отличается от регулирования, которое действовало до 2020 года и предполагало фактически лицензирование этой деятельности.

Как отметили в министерстве, профильное законодательство предусматривает, что движение межобластных и международных автобусных маршрутов должно начинаться и завершаться на автостанции. Поэтому при открытии нового маршрута или внесении изменений в существующий организатор перевозок должен убедиться, что указанные перевозчиком в схеме движения автостанции существуют и работают легально.

Обновленный механизм предполагает, что указать в схему движения можно только те автостанции, которые есть в перечне. Таким образом будет актуализирована информация о сети легальных автостанций. Также обновленный механизм позволит определить субъекты хозяйствования, которые являются их владельцами и отвечают за качественное предоставление услуг.

Запустить работу общедоступного списка планируется в ноябре 2024 года. Владельцы автостанций смогут самостоятельно вносить в него актуальную информацию об автостанциях через электронную форму. В частности, о количестве платформ и касс, стоимости услуг для перевозчиков и т.д.

Напомним, ранее в Украине изменили форму билета на автобусные маршруты. Теперь он может быть произвольной формы, но иметь основные атрибуты, требуемые законодательством.

Приказом урегулировано понятие формы электронного билета в соответствии с действующим законом о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте. Электронный билет может быть на телефоне или любом другом цифровом гаджете и равноценен напечатанному билету.

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