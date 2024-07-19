В Украине изменили форму автобусного билета: какая должна быть информация

Мининфраструктуры изменило форму билета на автобусные маршруты. Теперь он может быть произвольной формы, но иметь основные атрибуты, требуемые законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства .

Приказом, который вступает в силу с 19 октября, отменена норма о цвете и размере билета, тарифных зонах, в зависимости от вида сообщения.

Также определены обязательные реквизиты:

информация о маршруте,

стоимость проезда, регистрационный номер билета,

время и дата отправления и прибытия рейса,

информация о перевозчике и операторе автоматизированной системы учета оплаты проезда (в случае ее введения),

данные о страховании.

Также в обязательных реквизитах срок действия билета, если на маршруте действует автоматизированная система учета оплаты проезда.

Кроме того, приказом урегулировано понятие формы электронного билета в соответствии с действующим законом о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте, который вступил в силу 28 июня.

Обновленный приказ определяет, что электронный билет может быть на телефоне или любом другом цифровом гаджете и равноценен напечатанному билету.

Комментарий министерства

Как отметили в пресс-службе, утвержденный приказ полностью отвечает недавно одобренному закону, который, среди прочего, вводит электронную форму билета.

"Перевозчики уже давно не соблюдали существующую форму из-за ряда рудиментарных атрибутов. Поэтому мы, со своей стороны, привели в соответствие форму билета с действующим регулированием и убрали ничем не обоснованные элементы", - сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.