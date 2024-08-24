В Украине запретят РПЦ. Зеленский подписал закон

Что предшествовало

Во вторник, 20 августа, Рада поддержала законопроект, которым предлагалось запретить в Украине РПЦ и связанные с ней организации.

По словам главы комитета по гуманитарной и информационной политике Совета Никиты Потураева, данныйзакон нужен для эффективной борьбы с российской пропагандой. Ведь Россия распространяет его и через церковь.

А вот глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в комментарии РБК-Украина рассказал, что закон не соответствует Конституции и документ якобы открывает перспективы дискриминации верующих.

Также президент Владимир Зеленский обсуждал этот закон со вселенским патриархом Варфоломеем.

Отметим, подробнее о ситуации читайте в отдельном материале РБК-Украина "Прочь от Москвы. Как в Раде собираются запретить связи с РПЦ и что об этом думает Зеленский".

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