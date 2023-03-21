В Украине запретили названия, связанные с Россией, и имперскую символику

Верховная рада приняла изменения в закон "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Документ в целом поддержали 248 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Российская имперская политика признается преступной и осуждается… Пропаганда российской имперской политики и ее символики запрещается… Изготовление, распространение, а также публичное использование символики российской имперской политики в Украине запрещаются…" - говорится в законопроекте №7253.

В законе отмечается, что столетия российского господства на украинских землях сопровождались системными мерами, направленными на ассимиляцию Украинского народа, запрет и искоренение украинского языка и культуры, разрушение его традиций, духовной культуры и этнической самобытности, а также систематическими массовыми репрессиями, следствием которых стало уничтожение миллионов людей.

"Присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности гларифицирующих, увековечивающих, пропагандирующих или содержащих символику российской имперской политики названий государства, а также государства-террориста (государства-агрессора) или его известные, памятные, исторические и культурные места, населенные пункты, даты, события запрещается", - говорится в документе.