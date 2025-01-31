В Украине запретили джипинг в заповедных зонах: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 января подписал закон, который запрещает джипинг в природоохранных территориях. Отныне заезд на джипах, квадроциклах и других транспортных средствах в заповедные зоны запрещен.

Такие ограничения введены для защиты природы, поскольку джипинг вредит экосистеме: разрушает почву, уничтожает растения и создает угрозу для диких животных. Запрет не распространяется на работников заповедников, полицию и другие службы, которые выполняют свои обязанности.

В процессе создания законопроекта его авторы изучали международный опыт. В частности, в Исландии за незаконный проезд на внедорожнике предусмотрен штраф до 4,5 тысяч долларов. В Чехии джипинг разрешен только на военных полигонах. В США для этого необходимо получить специальное разрешение.

Отметим, история этого закона начинается с 2022 года. В сентябре того года появилось обращение к президенту по урегулированию джипинга. В феврале 2024-го Кабмин поддержал законопроект. В январе 2025 года Верховная Рада приняла закон, а теперь его подписал президент. Он направлен на сохранение уникальных природных территорий Украины и защиту экологии.