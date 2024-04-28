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В Украине заблокировали более 2500 сайтов онлайн-казино, - Офис генпрокурора

Фото: в Офисе генпрокурора рассказали о противодействии нелегальным азартным играм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в рамках противодействия нелегальному игорному бизнесу было заблокировано более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали проведение азартных игр и размещали ресурсы онлайн-казино без соответствующей лицензии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что по состоянию на этот апрель расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр.

"Сообщено о подозрении 21 человеку. В суд направлены обвинительные акты в отношении 72 человек, в том числе 7 обвинительных актов в отношении 68 участников преступных группировок", - рассказали в ОГП.

Между тем, в прошлом году количество зарегистрированных правонарушений такой категории составляло 169 фактов.

"Прокуроры также осуществляют процессуальное руководство в производствах по ряду крупных компаний, причастных к организации и функционированию нелегальных онлайн-казино", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Так, в ведомстве в качестве примера указали, что обеспечивается процессуальное руководство в уголовном производстве по легализации средств по незаконным азартным играм онлайн на общую сумму 4,8 млрд грн.

"Также осуществляется досудебное расследование в отношении подсанкционного юридического лица, которое, находясь под контролем структур и граждан РФ, организовало и проводило нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы", - передали в ОГП.

 

Вопрос о работе онлайн-казино в Украине

Напомним, 20 апреля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Среди прочего, решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в этой сфере.

Недавно на заседании Верховной рады депутаты в первом чтении одобрили законопроект №9256д. Законодательная инициатива, в частности, предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Также документ включает ограничение азартных игр в Украине.

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