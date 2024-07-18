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В Украине арестовали имущество приспешника Януковича на более чем миллиард гривен

Киев, Четверг 18 июля 2024 13:52
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В Украине арестовали имущество приспешника Януковича на более чем миллиард гривен Фото: экс-нардеп Николай Янковский (data.rada.gov.ua )
Автор: Наталья Юрченко, Юлия Акимова

В Украине наложили арест на имущество доверенного лица беглого президента Виктора Януковича. Фигурантом является бывший народный депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Как отмечается, арест был наложен на имущество экс-нардепа запрещенной пророссийской "Партии регионов" в двух каденциях. Он избирался в первой двадцатке списков. Как рассказал источник РБК-Украина, это Николай Янковский.

После оккупации россиянами части Донецкой области, в 2015 году, фигурант вместе с тремя сообщниками организовал оптовое производство медпрепаратов для минобороны России во временно оккупированной Горловке.

Предатели не только тесно сотрудничали с руководством так называемой "ДНР" и поставляли в аптеки медикаменты, но и поставляли обезболивающие для аптечек и военных госпиталей россиян во время полномасштабного вторжения. С февраля 2022 года фигуранты уплатили более двух миллионов рублей в российский бюджет.

Бывший нардеп выехал из Украины до начала полномасштабного вторжения, двое его приспешников находятся на оккупированной территории и руководят "бизнесом".

Третьего подельника правоохранители разоблачили в Киеве. Он перерегистрировал фармацевтический бизнес доверенного лица Януковича в Горловке по российскому законодательству.

Полиция провела шесть обысков по местам жительства в Киеве и Киевской области, наложен арест на банковские счета, корпоративные права, четыре столичных квартиры, дом и землю под Киевом, а также семь автомобилей премиум-класса, среди которых Maybach.

Четверым фигурантам объявили подозрение за финансирование терроризма, совершенное организованной группой лиц (ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины).

Фото: в Украине арестовали имущество приспешника Януковича (npu.gov.ua)

Дела против Януковича

Напомним, что против сбежавшего в Россию бывшего президента Украины Виктора Януковича возбудили не одно уголовное дело. В частности, он является фигурантом дела об организации разгона и расстрелов людей во время Революции Достоинства.

Сам Янукович находится на территории РФ, как и часть его соратников.

Ранее СБУ разоблачила бывшего советника главы администрации Януковича, который являлся одним из организаторов схемы по выезду уклонистов за границу.

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Янукович Арест имущества Полицейские
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