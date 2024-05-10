В Украине появился электронный кабинет пострадавшего: что это такое и кто может пользоваться

Напомним, что в Украине также появится электронный кабинет военнообязанного. В Минобороны отмечают, что он может заработать 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

Главная цель кабинета - это упростить актуализацию данных военнообязанных без похода в ТЦК или ЦПАУ. Когда закон о мобилизации заработает, военнообязанные и резервисты должны появиться в течение 60 дней обновить данные.

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