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В Украине появился Государственный реестр домашних животных: подробности

Фото: Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины принял постановление о создании в стране Единого государственного реестра домашних животных. Речь идет о собаках и котах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что теперь описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные будут содержаться в электронном реестре.

В Минцифры уточнили, что это упростит получение документов для животных и поможет адаптировать украинское законодательство к международным стандартам.

"Проект создан по инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и осуществляется при участии Министерства цифровой трансформации Украины", - добавили напоследок.

Выезд за границу с животными

Напомним, украинцы могут уехать за границу с животными. Для этого необходимо выполнить несколько условий и иметь специальные документы.

Весной этого года в Польше изменили правила ввоза домашних животных для украинцев. Раньше можно было пересечь границу со своими домашними любимцами по упрощенным условиям.

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