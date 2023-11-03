В Украине появился Государственный реестр домашних животных: подробности

Отмечается, что теперь описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные будут содержаться в электронном реестре.

В Минцифры уточнили, что это упростит получение документов для животных и поможет адаптировать украинское законодательство к международным стандартам.

"Проект создан по инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и осуществляется при участии Министерства цифровой трансформации Украины", - добавили напоследок.

Выезд за границу с животными

Напомним, украинцы могут уехать за границу с животными. Для этого необходимо выполнить несколько условий и иметь специальные документы.

Весной этого года в Польше изменили правила ввоза домашних животных для украинцев. Раньше можно было пересечь границу со своими домашними любимцами по упрощенным условиям.