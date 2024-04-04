В Украине появились представители пациента в медучреждениях: детали

В конце марта в Украине заработал проект "Представитель пациента", который вводится НСЗУ и Движением ЧЕСТНО при поддержке Минздрава Украины и Всемирного банка. Его цель – повысить осведомленность людей в сфере здравоохранения.

Представители будут помогать пациентам в 5 заведениях: в Киеве в роддоме №6, Киевской областной больнице и Национальном институте рака, во Львове – во Львовском областном перинатальном центре и Территориальном медицинском объединении №1.

"В каждом учреждении работают два представителя пациента – это люди, которые прошли специальное обучение и помогают пациентам ориентироваться в сфере здравоохранения в Украине. Они могут предоставить информацию, какие услуги бесплатные и на что имеет право пациент, за что он должен или не должен платить средства", – отметил Тарас Стеценко.

Представители будут посредниками между пациентом и медицинским учреждением – могут помочь оформить жалобу, пойти к директору или лечащему врачу и помочь решить какой-либо конфликтный вопрос.

"Также они помогают с бытовыми вопросами. Например, в ТМО более восьми зданий, и пациенту, впервые попадающему туда, очень трудно сориентироваться. Даже показать, где находится туалет или объяснить, как записаться на прием – эти вопросы также помогают решать представители пациентов. Это, по сути, помощники пациента в любом вопросе", – рассказал специалист.

Фото: Представители пациента есть во многих странах (facebook.com/nszu.ukr)

Пилотный проект продлится два месяца, после чего будет оцениваться его эффективность. В перспективе его можно было бы ввести по всей Украине. Представители пациента существуют во многих странах, например в США, Британии, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Швеции, Нидерландах.

С 25 марта по 2 апреля 2024 года к представителям пациентов обратилось почти 500 человек в заведениях, где реализуется пилотный проект. Больше всего – за информацией. Поступило и 25 жалоб, среди которых – на требование денег, неоказание услуг и неэтичное обращение.