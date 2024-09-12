В Украине появились авто с ладонями на номерных знаках: что они означают

На номерных знаках некоторых машин в Украине граждане могут увидеть неожиданный, на первый взгляд, графический элемент - ладонь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
Недавно один из столичных сервисных центров Министерства внутренних дел посетили представители общественной организации "My safety friends" и участницы музыкальной группы "SESTRA".
Целью их визита стал заказ индивидуальных номерных знаков для автомобилей - с добавлением графического элемента.
Им стал логотип организации - изображение детской ладошки в руках взрослых на фоне щита, символизирующего защиту детей взрослыми и гарантирование такой защиты со стороны государства.
Стоит отметить, что "My safety friends" является всеукраинской программной платформой для построения дополнительного современного средства коммуникации между полицией, учебными заведениями, общиной, государственными и негосударственными организациями, а также ребенком и его родителями (опекунами) - для обмена необходимой информацией и оказанием помощи.
Логотип на знаках отличия "My safety friends" (фото: facebook.com/@my_safety_friends)
Проект активно занимается вопросами защиты прав человека, предотвращения буллинга и домашнего насилия.
"Противодействовать буллингу должен каждый. Необходимо быть неравнодушным и не проходить мимо, если стали свидетелем определенных ситуаций. Уверен, что каждый из сотрудников сервисных центров МВД именно так и поступает. Каждый из нас может внести свой вклад в построение безопасной и справедливой среды для наших детей", - подчеркнул руководитель организации Игорь Буранов.
В пресс-службе Главного сервисного центра МВД уточнили, что именные номерные знаки с логотипом общественной организации стали своеобразным символом участия в информационной кампании по противодействию буллингу.
"Ладошки уже размещены на номерных знаках представителей общественной организации, а также активистов и артистов, которые поддерживают эту инициативу", - добавили в ведомстве.
Ладонь на номерных знаках, как противодействие буллингу (фото: hsc.gov.ua)
Заказать индивидуальные номерные знаки или графический элемент на индивидуальный номерной знак можно в сервисных центрах МВД - при личном обращении (и при наличии макета графического изображения).
Кроме того, индивидуальный номерной знак без графического элемента можно заказать онлайн - в "Кабинете водителя".
Стоимость услуги изготовления индивидуальных номерных знаков такова:
Кроме того, стоимость логистических расходов ГП "ІНФОТЕХ" (доставки на отделение "Новой Почты") - 500 грн.
Следует отметить, что после получения индивидуального номерного знака следует перерегистрировать авто в любом удобном сервисном центре МВД.
Получить индивидуальный номерной знак и перерегистрировать авто - не сложно (фото: hsc.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что автомобиль без номерных знаков с точки зрения государства представляет большую угрозу правопорядку.
Согласно действующему законодательству, недобросовестных водителей, управляющих транспортным средством без должного номерного знака, могут наказать.
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