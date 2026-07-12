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В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 12.07.2026 Вс
2 мин
Какой день недели будет самым теплым?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)

В середине июля синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до комфортных показателей. В то же время ожидаются и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 13 июля , в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +20 до +24 градусов;
  • в восточных областях – от +20 до +28 градусов;
  • в центральных областях – от +19 до +27 градусов;
  • в южных областях – от +21 до +28 градусов;
  • в западных областях – от +19 до +25 градусов.

Во вторник, 14 июля , в Украине снова будет дождь, но немного потеплеет.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +22 до +27 градусов;
  • в восточных областях – от +21 до +27 градусов;
  • в центральных областях – от +23 до +27 градусов;
  • в южных областях – от +23 до +26 градусов;
  • в западных областях – от +21 до +28 градусов.

В среду, 15 июля , дожди не покинут Украину. Однако осадки будут незначительными.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +24 до +28 градусов;
  • в восточных областях – от +23 до +26 градусов;
  • в центральных областях – от +23 до +28 градусов;
  • в южных областях – от +25 до +28 градусов;
  • в западных областях – от +19 до +25 градусов.

В четверг, 16 июля , дождей станет меньше. Больше всего осадков будет в западных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +24 до +27 градусов;
  • в восточных областях – от +24 до +30 градусов;
  • в центральных областях – от +25 до +29 градусов;
  • в южных областях – от +25 до +30 градусов;
  • в западных областях – от +22 до +26 градусов.

В пятницу, 17 июля , небольшие дожди пройдут в ряде западных, центральных и южных областей.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +19 до +26 градусов;
  • в восточных областях – от +20 до +26 градусов;
  • в центральных областях – от +22 до +28 градусов;
  • в южных областях – от +25 до +29 градусов;
  • в западных областях – от +23 до +29 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшие дни в Украину придет потепление. Однако оно будет комфортным, аномальная жара не ожидается.

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