В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

В середине июля синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до комфортных показателей. В то же время ожидаются и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 13 июля , в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 14 июля , в Украине снова будет дождь, но немного потеплеет.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 15 июля , дожди не покинут Украину. Однако осадки будут незначительными.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 16 июля , дождей станет меньше. Больше всего осадков будет в западных областях.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 17 июля , небольшие дожди пройдут в ряде западных, центральных и южных областей.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшие дни в Украину придет потепление. Однако оно будет комфортным, аномальная жара не ожидается.