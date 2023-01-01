В Украину идет похолодание с осадками: синоптик назвала дату

Когда будет похолодание

Как рассказала Диденко, похолодание прогнозируется уже на 5 января, которое будет сопровождаться осадками.

"4-5 января температура воздуха начнет снижаться, 5 января появятся осадки", - сообщает она.

В частности, в большинстве областей Украины прогнозируется мокрый снег с дождем.

Пока же, по словам синоптика в Украине будет тепло, с небольшими колебаниями, и сухо.

"2 января Украины будет ближе сухой антициклон Leonhard, чем мокрый циклон Magdalene. То есть осадков у нас не будет в понедельник. К тому же, наша территория еще и будет принадлежать завтра теплому воздушному сектору...То есть у нас будет тепло", - отмечает Диденко.

Так что завтра температура воздуха даже ночью ожидается в пределах +1 +7 градусов, а днем будет достигать +7 +12 градусов, чуть ниже завтра в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, +6 +9 градусов.

"Порывистый ветер может быть разве что в Карпатах, в Луганской, Донецкой, Харьковской областях. В Киеве 2-го января будет преобладать сухая погода. Максимальная температура воздуха достигнет +9 градусов", - добавляет Диденко.

Напомним, ранее мы писали, какая будет погода в Украине в январе 2023 года.

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