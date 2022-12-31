Точно не январь. Синоптик дала прогноз на первый день нового года

Фото: синоптик дала прогноз на первый день нового года (GettyImages)

Воскресенье, 1 января, первый день нового 2023 года, будет походить больше на раннюю весну, чем на январь. О зиме будет напоминать только ветер, который как для весны, будет уж очень порывистым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В течение дня +7...+12 градусов, на западе до +14 градусов. Свежее - в восточной части, но также без мороза, днем +5...+9 градусов", - рассказала она. По словам синоптика, осадков 1 января не ожидается. Хотя о декабре за окном будет напоминать порывистый ветер. "Ветер будет порывистым, ранневесенним, временем до сильных порывов", - добавила Диденко.