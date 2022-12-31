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Точно не январь. Синоптик дала прогноз на первый день нового года

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 19:17
Точно не январь. Синоптик дала прогноз на первый день нового года Фото: синоптик дала прогноз на первый день нового года (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Воскресенье, 1 января, первый день нового 2023 года, будет походить больше на раннюю весну, чем на январь. О зиме будет напоминать только ветер, который как для весны, будет уж очень порывистым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В течение дня +7...+12 градусов, на западе до +14 градусов. Свежее - в восточной части, но также без мороза, днем +5...+9 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, осадков 1 января не ожидается. Хотя о декабре за окном будет напоминать порывистый ветер.

"Ветер будет порывистым, ранневесенним, временем до сильных порывов", - добавила Диденко.

Как сообщалось, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание в Украине может произойти уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.

При этом по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях - близко к норме.

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