Точно не январь. Синоптик дала прогноз на первый день нового года
Воскресенье, 1 января, первый день нового 2023 года, будет походить больше на раннюю весну, чем на январь. О зиме будет напоминать только ветер, который как для весны, будет уж очень порывистым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В течение дня +7...+12 градусов, на западе до +14 градусов. Свежее - в восточной части, но также без мороза, днем +5...+9 градусов", - рассказала она.
По словам синоптика, осадков 1 января не ожидается. Хотя о декабре за окном будет напоминать порывистый ветер.
"Ветер будет порывистым, ранневесенним, временем до сильных порывов", - добавила Диденко.
Как сообщалось, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание в Украине может произойти уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.
При этом по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях - близко к норме.
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