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В Украину идет комфортное потепление: синоптик назвала дату

12:47 12.07.2026 Вс
1 мин
Аномальной жары не будет?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Украину идет комфортное потепление (Getty Images)

В ближайшие дни в Украину придет потепление. Однако оно будет комфортным, аномальная жара не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Кто мерзнет, на неделе ожидается повышение температуры воздуха. Причем комфортное, без этих парижско-мадридских раскаленных градусов. На западе Европы жара будет продолжаться", - сообщила Диденко.

В понедельник, 13 июля, в Украине максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +22+28 градусов.

Интересная особенность - вдоль полосы от Закарпатья через Виннитчину-Черкащину до Сумщины будет свежее, +18 +21 градус.

Дожди пройдут в западных, северных областях, местами в центральной части и на юге Одесщины. На остальной территории без осадков.

Синоптическая карта (t.me/PohodaNatalka)

В Киеве 13 июля утром и днем может оказаться сильнее ветер северо-западного направления. Во второй половине дня понедельника или вечером предполагается дождь, не забудьте взять зонты. Температура воздуха в столице завтра около 25 градусов.

Потепление придет со вторника, 14 июля, - спокойное, без излишеств.

Фото: в Украину идет потепление (инфографика РБК-Украина)

Напомним, ранее синоптик рассказывал, как изменится погода в Украине в ближайшие дни.

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