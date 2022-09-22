В Украине уже три случая оспы обезьян: как себя чувствуют больные

"На самом деле мы в Украине зарегистрировали третий случай обезьяньей оспы. Сегодня был третий случай", - сказал он.

Также Кузин рассказал о состоянии больных.

"У всех трех легкое течение. Они не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей. Сейчас происходит эпидемическое расследование", - добавил он.

По данным Кузина, больные - это мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.