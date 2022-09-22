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В Украине уже три случая оспы обезьян: как себя чувствуют больные

Фото: в Украине уже три случая оспы обезьян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 22 сентября, в Украине зафиксирован третий случай оспы обезьян. Это уже третий случай заболевания в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина на телемарафоне.

"На самом деле мы в Украине зарегистрировали третий случай обезьяньей оспы. Сегодня был третий случай", - сказал он.

Также Кузин рассказал о состоянии больных.

"У всех трех легкое течение. Они не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей. Сейчас происходит эпидемическое расследование", - добавил он.

По данным Кузина, больные - это мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.

Как сообщалось, 15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.

19 сентября в Украине зарегистрировали второй случай заражения обезьяньей оспой. Пациент заметил сыпь еще в конце августа.

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Оспа обезьян