RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине уже 38 погибших и 190 раненых в результате вчерашнего обстрела, - Зеленский

Фото: последствия удара по "Охматдету" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сейчас, в результате вчерашнего массированного обстрела Украины, известно о 38 погибших, среди которых четверо детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президента, в результате ударов 190 человек получили ранения. В больницах Киева сейчас находятся 64 человека, в Кривом Роге - 28, а в Днепре - 6. 

Из "Охматдета" все пациенты были переведены в другие медицинские учреждения. В части мест попадания вражеских ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь.

 

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Мы продолжаем нашу работу для увеличения защиты наших городов и общин от российского террора. Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу. Также спасибо всем лидерам, которые поддержали нас и готовят новые совместные шаги в защиту жизни от российского террора", - добавил он. 

Массированный обстрел Украины 8 июля

Вчера, 8 июля, российские террористы нанесли очередной масштабный удар по территории Украины. Сначала под удар попали Кривой Рог и Кропивницкий район. Позже взрывы в результате работы противовоздушной обороны раздавались в Киеве и области. В целом террористы применили 38 ракет различных типов. Одной из них враг ударил ракетой по детской больнице "Охматдет". 

Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине