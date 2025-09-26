В Украине ввели новые правила продажи авто: обязательные данные о расходе топлива и CO2

Теперь у каждого авто должна быть этикетка формата А4 с данными о модели, типе топлива, официальном расходе топлива и уровне выбросов CO2.

Электронные справочники и плакаты

Минрегион ежегодно будет обновлять официальный справочник расхода топлива и выбросов CO2, который будет доступен онлайн.

В местах продажи автосалоны должны размещать плакаты или электронные дисплеи с полным перечнем моделей и их характеристик.

Обязательные данные для рекламы

Новые правила также распространяются на рекламные материалы. В брошюрах или объявлениях об автомобилях обязательно должны быть указаны официальные показатели расхода топлива и выбросов CO2.

Информация должна быть легкой для восприятия и не менее заметной, чем другой текст в рекламе.

Советы для водителей

Справочники будут содержать не только цифры, но и советы для водителей по экономной езде.

Речь идет о стиле вождения, давлении в шинах и техническом обслуживании, которые влияют на реальный расход топлива и уровень выбросов.