В Украине вечером ограничат электроэнергию для промышленных потребителей

"В четверг с 00:00 до 9:00 во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. Эти ограничения будут применяться и вечером - с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отключения возможны и в период пиковой нагрузки.