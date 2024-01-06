В Украине установили первую мини-ТЭЦ при партнерстве с США

В Украине установили первую когенерационную установку (мини-ТЭЦ), которая была приобретена Агентством США по международному развитию (USAID). Ее установили в Староконстантинове Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу USAID.

Такая когенерационная установка оборудована газопоршневым двигателем - она способна одновременно генерировать тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребностей котелен в электроснабжении.

Установка обеспечивает бесперебойные поставки тепла объектам критической и социальной инфраструктуры, которые находятся вблизи, а также жителям многоквартирных домов.

"Малая и средняя когенерация, которую USAID поставляет в Украину этой зимой, будет способствовать стабильному теплоснабжению в течение отопительного сезона 2023-2024 годов", - рассказала Кэтлин Кирш, руководитель энергетической группы Офиса критической инфраструктуры USAID/Украина.

USAID закупает 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов, чтобы обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение в зимний период.

"Оборудование будет обеспечивать питание местной критической инфраструктуры, такой как котельные, тепловые пункты, насосные станции систем водоснабжения и водоотвода, а также обеспечивать стабильное теплоснабжение к более 1 млн жителей и около 1000 социальных объектов", - добавили в USAID.

Упрощение установки мини-ТЭЦ в Украине

Напомним, ранее Кабинет министров упростил процедуру установки в Украине когенерационных газопоршневых установок (мини-ТЭЦ).

Как отмечал премьер Денис Шмыгаль, установки создадут резерв мощности на случаи экстренного отключения электроснабжения и одновременно децентрализуют генерацию.