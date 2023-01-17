В Украине впервые приватизировали морской порт

В Украине впервые успешно приватизировали морской порт. Речь идет об "Усть-Дунайске" в Одесской области, который в рамках аукциона продали за 201 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества.
Порт возобновил работу с 1 апреля и с тех пор переправил на экспорт 153 тысячи тонн зерна и 58,3 тысяч тонн импортных потребительских товаров. При этом проектная способность - 4,1 млн тонн. В настоящий момент порт работает всего на 5% своих мощностей.
Порт состоит из трех активов - самого порта в Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте "Килия", расположенном на 54 км реки Дунай.
Как известно, у победителя аукциона есть
январь-сентябрь 2022 года "Усть-Дунайск" получил 848 тысяч грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина существенно увеличила аграрный экспорт. За 18 дней декабря из Украины экспортировано 3,6 млн тонн агропродукции и ее переработки. Это на 800 тысяч тонн больше, чем за первую половину ноября.
Напомним, что за девять месяцев войны, несмотря на преграды со стороны российских агрессоров, Украина экспортировала 32,2 млн тонн агропродукции.
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