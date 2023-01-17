В Украине впервые приватизировали морской порт

Порт возобновил работу с 1 апреля и с тех пор переправил на экспорт 153 тысячи тонн зерна и 58,3 тысяч тонн импортных потребительских товаров. При этом проектная способность - 4,1 млн тонн. В настоящий момент порт работает всего на 5% своих мощностей.

Порт состоит из трех активов - самого порта в Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте "Килия", расположенном на 54 км реки Дунай.

Как известно, у победителя аукциона есть

январь-сентябрь 2022 года "Усть-Дунайск" получил 848 тысяч грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.