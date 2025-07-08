В Украине впервые перевели на украинский язык речь Цицерона против Катилины
Основатель Института риторики Николай Овчаров обнародовал первый перевод "Речи Цицерона против Катилины" на современный украинский литературный язык. Это первая полная версия знаменитого античного текста, выполненная с точки зрения практического опыта публичных выступлений, что открывает новую страницу в украинской рецепции античного наследия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт риторики Николая Овчарова.
Николай Овчаров, преподаватель и исследователь ораторского искусства, выполнил перевод с позиции оратора-практика. Особое внимание уделено ритмике, динамике текста и ораторским приемам, которые обычно теряются при буквальном переводе.
"Уникальный опыт переводчика дал возможность воспроизвести максимально приближенное по воздействию на слушателя публичное выступление одного из величайших ораторов в истории", - говорится в аннотации к изданию.
"Цицерон - это не просто исторический документ, это живое ораторское мастерство, которое должно звучать убедительно и сегодня", - комментирует Николай Овчаров.
Николай Овчаров (фото: facebook com)
Переводческие новации
Автор отошел от традиционного перевода фразы "O tempora, o mores!" как "О времена, о обычаи!", предложив вариант "О времена, о морали!". Переводчик также выделил новую крылатую фразу: "Ненависть, добытая мужеством, - это слава, а не ненависть".
Перевод сопровождается подробными примечаниями об историческом контексте, объяснениями реалий римской жизни и анализом риторических особенностей речи. Комментарии помогают современному читателю понять политическую ситуацию в Риме времен поздней республики.
Историческая справка
Цицерон произнес речь в римском сенате 7 ноября 63 года до н.э., публично разоблачив заговор Луция Сергия Катилины против Римской республики. Это ораторское мастерство стало образцом классической риторики и повлияло на развитие ораторского искусства в течение тысячелетий.
Напомним, Николай Овчаров - автор книг "Мастер публичных выступлений", "Малая этика", "Доказательная аргументация", "Как воспитать оратора". С 2025 года Овчаров издает журнал "Неизвестный оратор" - первый украиноязычный научно-популярный журнал, посвященный ораторскому искусству.
Теоретические разработки Овчарова способствуют институционализации риторики как академической дисциплины в Украине. Основанный им в 2009 году Институт риторики функционирует как исследовательский центр, сочетающий изучение классической традиции с разработкой современных методик публичной речи.
Издание адресовано всем, кто интересуется античной литературой, историей Древнего Рима и ораторским искусством. Перевод доступен бесплатно на сайте Института риторики Николая Овчарова и в Google Books. Издание лицензировано под Creative Commons, что позволяет свободное использование с обязательным указанием авторства.
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