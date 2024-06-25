В Украине определили места, где разместят малые электростанции, - Минэнерго

"По всей территории страны определены локации, где могут быть установлены газовые турбины и газопоршневые установки, позволяющие обеспечить критические потребности в электроснабжении в холодный период", - сказал министр во время встречи с директором Секретариата Энергетического сообщества Артуром Лорковским.

Стороны обсудили возможность закупок соответствующего оборудования за средства Фонда поддержки энергетики Украины, созданного весной 2022 года. Общая сумма взносов доноров в Фонд (перечисленных и анонсированных) составляет более 545 млн евро.

По словам Артура Лорковского, по результатам проведенной в Берлине Конференции по восстановлению Украины в Фонд ожидаются новые поступления от доноров.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросам логистики снабжения Украиной энергетического оборудования от стран-партнеров, а также защите энергетических объектов.

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшей интеграции украинского электроэнергетического рынка в европейский и законопроекты, важные для ее реализации.