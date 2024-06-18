В Украину с визитом прибыла спикер Сейма Литвы

Сегодня, 18 июня, с официальным визитом в Киев прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу вице-спикера Верховной рады Украины Елены Кондратюк.

"Встретила госпожу спикерку на Киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-.литовских отношений", - заявила Кондратюк.

Фото: вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк и спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен (facebook.com/kondratiukolena)

Позиция Литвы по поводу войны в Украине

С начала полномасштабной войны Литва активно оказывает помощь Украине. Кроме финансовой и гуманитарной поддержки, Вильнюс также оказывает и военную. В частности страна поддерживает введение санкций против Российской Федерации и интеграцию Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

В мае Литва присоединилась к коалиции по усилению украинской противовоздушной обороны (ПВО) и выделила 14,48 млн долларов на закупку радаров.

Также в июне стало известно, что Вильнюс передаст нашей стране 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.