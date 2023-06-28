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В Украине для военных временно изменят правила регистрации авто

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Среда 28 июня 2023 15:33
В Украине для военных временно изменят правила регистрации авто Фото: в Украине для военных временно изменят правила регистрации авто (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №9238 о регистрации военными авто с правым рулем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Украинские военные часто используют авто с правосторонним рулем. Часто автомобили они получают как военную или гуманитарную помощь из Великобритании и других стран с левосторонним дорожным движением.

Однако ранее регистрация таких автомобилей в Украине была запрещена законом "О дорожном движении". Благодаря новому закону военным разрешили их регистрацию. Разрешение будет действовать во время военного положения и 90 дней после его прекращения.

"Силы обороны Украины нуждаются ... в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеют высокую проходимость и хорошую маневровость. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы, и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", - говорится в пояснительной записке

Поддержали закон 279 нардепов, 53 – не голосовали.

Ранее мы писали, что сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права.

Также сообщалось, что главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".

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