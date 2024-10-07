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В Украине вышла новая версия приложения "Резерв+": что изменилось

Иллюстративное фото: в Украине вышла новая версия приложения "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В приложении "Резерв+" прошли плановые обновления. Там добавилось несколько дополнительных функций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение.

В новой версии бронирования теперь будет отображаться как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам).

Также была добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов. В приложении добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Следует заметить, что новая версия уже доступна пользователям iOS. На Android обновление выйдет в ближайшее время.

"Резерв+"

В этом году Минобороны запустило электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".

Благодаря приложению можно:

  • обновить свои учетные данные;
  • создать электронный военно-учетный документ, имеющий специальный QR-код.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко, ведомство работает над расширением функционала приложения .

Подробнее о функциях и возможностях приложения можно узнать в материале РБК-Украина .

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