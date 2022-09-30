В Украине обнаружили ряд онлайн-казино, связанных с российским 1xBet

Так, например, еще в октябре 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию ООО "Мелбет". Брендом Melbet сегодня владеет российское ООО "Мелофон". Несколько ранее владельцем этого бренда выступало ООО "Селебриты", предыдущее название которого была "1ХСТАВКА", прямо аффилированным с 1xBet брендом, что ранее уже подтверждалось журналистскими расследованиями.

Очевидно, после поднятой шумихи в Украине вокруг 1xBet, отмечают в InformNapalm, в июне 2022 года ООО "Мелбет" решило переименовалось в ООО "ПОИНТЛОТО".

Кроме того, в январе 2022 КРАИЛ выдала лицензию ООО "Плей Фан Инвестмент" на работу онлайн-казино FanSport. Владельцем этого ООО является Клещук Александр Александрович, являвшийся акционером и членом наблюдательного совета PINbank вместе с Борисом Баумом и Михаилом Спектром. Последний занимается развитием бренда 1xBet в Украине.

Кроме того, профильное сообщество Gaming Capital еще в июле заметило одинаковость сайтов 1xBet и Fan Sport: у них один и тот же интерфейс и одинаковые коэффициенты.

Таким связанным с 1xBet брендом является также BetWinner, также пользующийся платформой BetB2B российского букмекера. Этот бренд пока еще не успел получить лицензии на работу в Украине, но, очевидно, готовится к этому, потому что в январе 2022 года в Украине была зарегистрирована торговая марка BetWinner. Отмечается, что брендом BetWinner оперирует кипрская компания Marikit Holdings Limited, директор которой Снежана Школа также является директором компании ZAVBIN LTD, оперирующей другим брендом азартных игр "1хСлотс", принадлежащей 1xBet.

Более того, журналисты проверили файлы украинской и российской локализации "Мелбет", "Поинтлото", Fan Sport и BetWinner и обнаружили, что они почти полностью идентичны начиная с названий файлов на сайтах и заканчивая длиной этих файлов. Также в кодах этих всех сайтов полностью одинаковы CMS – системы управления контентом.

В InformNapalm отмечают, что все указывает на желание россиян построить в Украине обширную сеть по сбору личных данных игроков, которые в качестве платы за возможность работать в РФ могут быть переданы российским спецслужбам для вербовки агентов в Украину.