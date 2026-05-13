В Украине выставили на продажу три банка: кто в списке

В системе Prozorro.Продажи с 11 по 15 мая запланировали продажу активов трех банков, которые ликвидирует Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Общая стартовая стоимость всех лотов составляет 8,7 млрд грн. Почти вся эта сумма приходится на права требования по кредитам. Еще 6,4 млн грн составляет стоимость основных средств.

Наибольший объем активов выставил Проминвестбанк - права требования по кредитам со стартовой ценой почти 8,7 млрд грн.

Также на продажу выставили активы Банк Сич на 53,5 млн грн. Из них 47,5 млн грн - права требования по кредитам, еще 6 млн грн - основные средства.

Кроме этого, Мегабанк выставил на продажу основные средства со стартовой ценой 0,4 млн грн.

В Фонде гарантирования напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами банков.