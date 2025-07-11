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В Украине будут производить инновационные лекарства от рака: что известно

Украина, Пятница 11 июля 2025 13:48
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В Украине будут производить инновационные лекарства от рака: что известно Фото: в Украине будут производить инновационные лекарства от рака (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) и международная фармацевтическая компания Roche подписали инвестиционное соглашение. Оно предусматривает создание мощностей для производства инновационных лекарств от рака легких и грудной железы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

Подписание состоялось во время ежегодной международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

Соглашение предусматривает поставку лекарственных средств "in bulk" от швейцарской компании F. Hoffmann-La Roche, то есть нефасованных препаратов, которые прошли основные стадии производства.

Их фасовка, конечная упаковка и маркировка будет осуществляться непосредственно в Украине. Для этого проектом предусмотрено строительство производственных мощностей на базе филиала МЗУ "Медснабжение", получение лицензии на производство GMP и проведение обучения персонала. Конечная реализация проекта запланирована на 2027 год.

"Это первое стратегическое партнерство в Украине между инновационной международной фармацевтической компанией и государственным предприятием в сфере локализации жизненно необходимых лекарственных средств", - отметил заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов.

О каких лекарствах идет речь?

Согласно инвестиционному соглашению, компания F. Hoffmann-La Roche должна поставлять "in bulk" такие препараты, как атезолизумаб (торговое название "Тецентрик") и пертузумаб в комбинации с трастузумабом (торговое название "Фесго").

Атезолизумаб используется, в частности, для лечения самого распространенного типа рака легких - немелкоклеточного рака легких (85% всех случаев). Пертузумаб/трастузумаб применяется для лечения HER2-положительного рака молочной железы, в частности на ранних и метастатических стадиях.

Статистика заболеваемости онкологией

Согласно данным Национального канцер-реестра, всего за 2023 год было выявлено почти 22 тыс. пациентов со злокачественными новообразованиями легких и грудной железы. При этом 68,8% случаев рака легких привели к смерти.

По подсчетам Human Capital Approach в 2022 году, из-за преждевременной смерти граждан трудоспособного возраста от рака легких и молочной железы экономика страны потеряет 387 млн евро.

По оценкам Roche, это соглашение позволит обеспечить лекарствами более 5 800 пациентов в течение пяти лет. При этом стоимость препаратов благодаря реализации финальных стадий производства в Украине будет существенно меньше нынешней.

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