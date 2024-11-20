В Украине выпустили "Московские конвенции" насчет военнопленных: что об этом известно

Что известно о созданных в Украине "Московских конвенциях"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация нарушила все возможные нормы Женевской конвенции.

"Россияне систематически пытают и убивают украинских пленных, однако международные организации как МККК и ООН до сих пор занимают "нейтральную" позицию и не осуждают публично действия РФ", - добавил он.

Учитывая такую ситуацию, Ассоциация семей защитников Азовстали и Banda Agency выпустили альтернативную версию Женевских конвенций - "Московские конвенции" :

авторов текста консультировали эксперты Медийной инициативы по правам человека

статьи в "конвенциях" написаны на базе реальных свидетельств бывших пленных и их родных

структура документа напоминает текст оригинала, но его статьи описывают совсем другие "нормы": пытки электрическим током, отрезание частей тела, моральное и физическое унижение, сексуальное насилие и даже убийства

Презентация проекта "Московская конвенция" (фото: facebook.com/office.ombudsman.ua)

"Беспредел и безнаказанность позволили российским палачам переписать Женевские конвенции. Сейчас, и пока их не остановит мир, они - Московские", - отмечается на первых страницах книги.

В Banda Agency уточнили, что "Московская конвенция" - не гиперболизированная орвелловская выдумка, а более правдивая реальность, чем то, что Женевские нормы работают двусторонне".

В целом проект преследует цель :

донести факты нарушения договора мировому сообществу

добиваться реакции международных организаций на своевольное поведение РФ

"Пока мы видим кризис деятельности международных организаций. ООН не может исключить из своего состава страну-террориста, которая в центре Европы убивает и калечит гражданских и детей. МККК не может найти механизмы влияния на Россию, чтобы получить доступ к местам содержания украинских пленных в РФ . Как следствие, украинцы гибнут в российской неволе из-за ненадлежащих условий содержания и пытки", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что Украина должна и дальше давить на международные организации с требованием выполнять свой мандат.

Что остается Украине в таком случае? это не время создавать новые", - заметил омбудсмен.

Во время презентации проекта Лубинец отметил также, что на протяжении последних 10 лет Женевские конвенции вместо того, чтобы работать и быть "пилюлькой", "лекарством" от жестокости, "превратились в лекарства, лишающие зрения".

"Все понимают и публично заявляют, что РФ сознательно нарушает права украинских военнопленных. Но какие действия после этого? Такое впечатление, что мир просто ослеп – с одной стороны говорят об этом, а с другой стороны – ничего не делают. Поэтому возникла идея представить" Московские конвенции, по которым действует РФ, - пояснил уполномоченный ВРУ по правам человека.

Дмитрий Лубинец общается со СМИ (фото: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Родственники военнопленных призывают граждан приобщаться к огласке такой инициативы, ведь "чем больше мы говорим о преступлениях России, тем труднее их умалчивать".

Уточняется, что физические книги "Московских конвенций" команда проекта передаст политическим лидерам, послам и омбудсманам разных стран .

Тем временем онлайн-версию можно просмотреть на соответствующем сайте .

В Офисе омбудсмена рассказали также, как граждане могут самостоятельно присоединиться к распространению материалов проекта :

загружать материалы с переводом на языки мира по ссылке

распространять их в сети и на улицах городов

требовать признать преступления России и защитить пленных

Сообщение Офису омбудсмена (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Отметим, что презентация "Женевская Московская конвенция по обращению с военнопленными" состоялась в Media Center Ukraine (при поддержке Офиса омбудсмена).