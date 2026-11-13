RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

В Украине испытали дроны на замену Mavic: первые детали

12:00 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине испытали дроны на замену Mavic (brave1.gov.ua)

Brave1 совместно с Минобороны Украины провели испытания разведывательных беспилотников Mavic от 9 украинских производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Brave1.

Цель испытаний - проверить соответствие бортов реальным потребностям войска и условиям современного поля боя.

В ходе испытаний проверяли устойчивость дронов к РЭБ, качество видеосвязи и передачи данных, а также продолжительность полета и другие характеристики, важные для работы на фронте.

По результатам тестов производители, чьи дроны подтвердили боевую готовность, уже переходят к контрактовке с Министерством обороны для последующей поставки в военные подразделения.

Mavic стал одним из ключевых инструментов разведки тактического уровня. Но война требует постоянного повышения требований к БПЛА. Из-за расширения килзоны военным требуются БПЛА, дольше остающиеся в воздухе, работающие на большем расстоянии и сохраняющие эффективность в условиях активного применения РЭБ. Гражданские дроны все меньше отвечают этим потребностям.

Именно поэтому Brave1 и Министерство обороны системно развивают направление украинских дронов на смену Mavic.

"Мы сознательно отошли от идеи создать его простую копию. В то же время фокусируемся на функциональной альтернативе - дронах, адаптированных к условиям современного поля боя и конкретным задачам Сил обороны", - отметили в Brave1.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год.

Также мы писали, что масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДрониВооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину