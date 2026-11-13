В Украине испытали дроны на замену Mavic: первые детали

Цель испытаний - проверить соответствие бортов реальным потребностям войска и условиям современного поля боя.

В ходе испытаний проверяли устойчивость дронов к РЭБ, качество видеосвязи и передачи данных, а также продолжительность полета и другие характеристики, важные для работы на фронте.

По результатам тестов производители, чьи дроны подтвердили боевую готовность, уже переходят к контрактовке с Министерством обороны для последующей поставки в военные подразделения.

Mavic стал одним из ключевых инструментов разведки тактического уровня. Но война требует постоянного повышения требований к БПЛА. Из-за расширения килзоны военным требуются БПЛА, дольше остающиеся в воздухе, работающие на большем расстоянии и сохраняющие эффективность в условиях активного применения РЭБ. Гражданские дроны все меньше отвечают этим потребностям.

Именно поэтому Brave1 и Министерство обороны системно развивают направление украинских дронов на смену Mavic.

"Мы сознательно отошли от идеи создать его простую копию. В то же время фокусируемся на функциональной альтернативе - дронах, адаптированных к условиям современного поля боя и конкретным задачам Сил обороны", - отметили в Brave1.