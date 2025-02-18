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Изымаются без компенсации. В НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывают

Украина, Вторник 18 февраля 2025 11:44
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Изымаются без компенсации. В НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывают Фото: какие купюры чаще всего поддедывают (пресс-служба НБУ)
Автор: РБК-Украина

Чаще всего в 2024 году злоумышленники подделывали банкноты номиналом 500 и 200 гривен. Подделка других номиналов составляла лишь 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, в 2024 году уровень подделки банкнот гривны немного вырос. Среди причин называют рост активности злоумышленников. Чаще всего в прошлом году из обращения изымались банкноты 500 гривен (78% от общего количества изъятых подделок) и 200 гривен (18%).

Если же говорить об иностранной валюте, то среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот преобладали доллары - 93%, а евро - 7%.

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 100 и 50 долларов;
  • 200, 100 и 50 евро.

Старые и новые банкноты гривны

В прошлом году (как и в 2021-2023 годах) больше всего подделывали гривны старого образца. В 2024 году подделки банкнот нового образца составляют лишь 5,5% от общего количества. Количество поддельных банкнот гривны нового образца на один миллион настоящих банкнот составило лишь 0,3 шт.

В НБУ отмечают, что в основном эти поддельные банкноты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли. А гривны современного поколения имеют обновленный дизайн и для их защиты использована специальная банкнотная бумага. Банкноты высоких номиналов имеют современные оптически-переменные элементы защиты: "оконная" защитная лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения фонового изображения и изменения цвета соответственно.

Что делать, если есть сомнения в подлинности денег

Если возникло подозрение, что банкнота, которую вы имеете - фальшивка, нужно обратиться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку. Такие исследования являются бесплатными, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными возвращаются инициатору исследования.

Вместе с тем, поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.

Напомним, что по состоянию на утро 18 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 15 копеек до - 43,80 гривен.

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