В Украине разоблачили вражескую агентку, готовившую удар по базе морпехов ВСУ

В Одессе военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, которая готовила новые ракетно-пушечные удары по украинским военным объектам.

Женщина планировала побег в Россию после выполнения задания, однако ее деятельность была сорвана на раннем этапе.

Агент, 39-летняя безработная местная жительница, по заданию врага должна была корректировать воздушные удары по базам морской пехоты ВСУ и определять места временного пребывания пограничников и полицейских на южном фронте.

Фото: Служба безопасности Украины

Установлено, что женщина попала во внимание ФСБ из-за своих комментариев под прокремлевскими публикациями в Telegram и была вербована дистанционно.

Для конспирации агент часто выходила на прогулки с 6-летним сыном, во время которых фотографировала объекты, которые могли стать целями для российских атак, и отмечала их координаты на Google Картах.

Полученные данные она передавала российскому куратору.

Фото: Служба безопасности Украины

В ходе операции СБУ задержала злоумышленницу дома, где во время обыска были изъяты ее телефон и планшет, на которых содержались анонимные чаты с ФСБ.

Что грозит

Задержанной сообщено о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия осуществлялись под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.