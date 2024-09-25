В Украине разоблачили подпольных брокеров запрещенной Webmoney: финансировали агентуру РФ

В результате комплексных мероприятий Служба безопасности и БЭБ в 10 регионах Украины разоблачены 12 делков, подозреваемых в незаконной деятельности.

Как установило следствие, участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из России, а затем конвертировали их в нужную валюту и обналичивали банковские реквизиты или в наличные деньги. Часть переводов через Webmoney была предназначена для финансирования российской агентуры в Украине.

С начала полномасштабной войны делки провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. От каждой транзакции фигуранты имели свой "процент".

Обыски проводились в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях. Изъяты компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.

В настоящее время всем 12 фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Также решается вопрос о дополнительной квалификации.

Фото: в Украине разоблачили подпольных брокеров (ssu.gov.ua)