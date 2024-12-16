В Украине разоблачили генерала России, ответственного за применение химического оружия против ВСУ

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Правоохранители отметили, что именно он был ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.
По данным следствия, с начала полномасштабной агрессии РФ было зафиксировано более 4 800 случаев использования оккупантами запрещенных химических боеприпасов, в частности гранат "К-1" с ядовитыми веществами CS и CN.
"Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993", - сообщили в СБУ.
Там добавили, что эти химические вещества поражают слизистые оболочки, глаза и дыхательные пути, заставляя военных покидать свои позиции под вражеским огнем.
"В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников", - пояснили в украинском ведомстве.
Также правоохранители сообщили, что в госпитали и медицинские учреждения Украины было доставлено более 2 000 раненых бойцов ВСУ с химическими поражениями.
По данным СБУ, оккупанты сбрасывают боеприпасы с дронов на наиболее напряженных направлениях, прикрывая свои действия плотным артиллерийским огнем.
Правоохранители задокументировали применение этих боеприпасов РФ, передав гранаты и образцы почвы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
После этого две независимые лаборатории этой организации подтвердили факт использования запрещенных веществ, что стало основой для подозрения Кириллову по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)
Сообщается, что сейчас расследование продолжается, чтобы задокументировать новые факты нарушения международного гуманитарного права.
Фото: заочно объявлено о подозрении российскому генералу (t.me SBUkr)
Недавно начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк также рассказал о последствиях применения оккупантами химического оружия против украинских защитников.
Напомним, что СБУ арестовала последователя партии Шария, который призывал к государственному перевороту в Украине.
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