В Украине разоблачили генерала России, ответственного за применение химического оружия против ВСУ

Правоохранители отметили, что именно он был ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.

По данным следствия, с начала полномасштабной агрессии РФ было зафиксировано более 4 800 случаев использования оккупантами запрещенных химических боеприпасов, в частности гранат "К-1" с ядовитыми веществами CS и CN.

"Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что эти химические вещества поражают слизистые оболочки, глаза и дыхательные пути, заставляя военных покидать свои позиции под вражеским огнем.

"В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников", - пояснили в украинском ведомстве.

Также правоохранители сообщили, что в госпитали и медицинские учреждения Украины было доставлено более 2 000 раненых бойцов ВСУ с химическими поражениями.

По данным СБУ, оккупанты сбрасывают боеприпасы с дронов на наиболее напряженных направлениях, прикрывая свои действия плотным артиллерийским огнем.

Правоохранители задокументировали применение этих боеприпасов РФ, передав гранаты и образцы почвы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

После этого две независимые лаборатории этой организации подтвердили факт использования запрещенных веществ, что стало основой для подозрения Кириллову по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)

Сообщается, что сейчас расследование продолжается, чтобы задокументировать новые факты нарушения международного гуманитарного права.

Фото: заочно объявлено о подозрении российскому генералу (t.me SBUkr)

Недавно начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк также рассказал о последствиях применения оккупантами химического оружия против украинских защитников.