В Украине исключили каннабис из списка особо опасных наркотиков

По его словам, правительством были внесены изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением КМУ от 06.05.2000 N 770.

Это произошло во исполнение требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования с учебной целью, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению".

Что изменилось

Мельничук пояснил, что каннабис, смолу каннабиса, экстракты и настойки каннабиса были исключены из списка особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен. Также это коснулось тетрагидроканнабинола, который также исключили из списка опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен.

В то же время их решили включить их в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельностью, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике.

Когда это вступит в силу

Эти изменения должны вступить в силу с 16.08.2024.

"Установлено, что с 16.02.2027 предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей не превышает 0,3 процента", - добавил Мельничук.