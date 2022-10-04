Из туризма – на фронт. Истории добровольцев, вставших на защиту государства в первые дни войны

РБК-Украина рассказывает о военнослужащих из отрасли туризма, которые пошли на войну с самого начала вторжения РФ.

С началом полномасштабного вторжения РФ защищать нашу страну пошли люди из всех отраслей. Врачи, менеджеры, строители, айти-специалисты и официанты – на фронте оказались мужчины и женщины из абсолютно всех профессий.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о сотрудниках отрасли туризма, вставших на защиту Украины в рядах Вооруженных Сил Украины. Все герои нашей публикации ушли на фронт добровольцами в первые дни массового вторжения врага 24 февраля.

"Война – это мгновенный расчет"

Александр Новиковский, пехотинец, дополнительно – пилот и штурман БПЛА. До полномасштабной войны – заместитель гендиректора "TEZ Tour Украина"

Фото: Александр Новиковский на фронте (предоставлено собеседником)

За неделю до войны получил предложение от турецких властей уехать из страны. Они предупреждали об опасности, но мы на своей земле и нам некого бояться. Мы до последнего надеялись, что самого страшного все же не произойдет, и мы отказались сознательно.

24 февраля мы с женой проснулись от взрывов. Моим первым желанием было, конечно, вывезти семью в безопасное место. Поняв, что времени почти нет, и принимать решение нужно было быстро, действовали согласно ситуации. После определенных уговоров жена взяла детей, пожилую маму и уехала в Польшу.

Я ясно понимал, что если моя семья будет здесь, то будет сложно, и мне будет болеть сердце за их безопасность. Когда они уехали, стало спокойнее, и все свои знания, силы и эмоции я начал вкладывать в борьбу с врагом. Все началось с первого дня войны.

В тот же первый день, взяв оружие, я отправился сначала в военкомат. Увидел, что там происходит что-то непонятное, похожее на СССР – было много людей, очереди, никто не понимал, что происходит, формировали в тетради списки... Поэтому я мгновенно перебросилсяна штаб, где базировались силы территориальной обороны. Так я попал в отряд ТРО, занявший оборону на северных рубежах Киева в ожидании столкновения с первыми диверсионными группами.

Через месяц мы уже перешли в ряды ВСУ, и таким образом были добровольно мобилизованы. Потом начали проходить обучение – сначала с нашими украинскими военными, а уже потом при участии других спецназовцев.

В апреле я выполнял определенные задачи в Киевской области и попал под плотный минометный обстрел под Гостомелем. Война обязывает к тому, чтоб мыслить с прохладным разумом.

Фото: Александр с коллегами во время нетворкинга РБК-Украина за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

Война – это мгновенный расчет, принятие решений максимально быстро, голова должна быть постоянно трезвой. И ты должен, как в игре в шахматы, продумывать не только один шаг вперед, но и предвидеть свои ходы на четыре-пять позиций вперед. Надо понимать, что действовать иногда получается не по плану. Мгновенное принятие решений также понадобилось мне уже на востоке, когда мы выехали на Донбасс после учений.

"Войску нужны были "глаза", и мои навыки понадобились на войне"

Сейчас занимаюсь авиаразведкой: я пилот и штурман БПЛА (беспилотных летательных аппаратов – ред.). У меня был определенный опыт управления БПЛА, но здесь пришлось значительно углубить и обновить знания, потому что пользование гражданской техникой в мирное время и военное – это вещи совершенно разные. На войне технику, ее возможности и особенности нужно знать гораздо глубже.

В обычной жизни я интересовался управлением гражданских самолетов, еще в 2014 году присматривался к малой авиации, пробовал летать на малых самолетиках. Присматривался к БПЛА, но именно к гражданским, и уже тогда понимал, что за ними будущее. А тут оказалось, что военным подразделениям всегда нужны "глаза", и мои знания и навыки понадобились на войне.

Сигналы от дронов часто глушатся врагом. Это техническое препятствие, которое всегда остается, но наши военные это учитывают. Военные дроны более защищены, однако их наличие у обычных подразделений – это редкость в отличие от армий западных государств.

Фото: "Мгновенное принятие решений также понадобилось мне уже и на востоке, когда мы выехали на Донбасс после учений" – Александр Новиковский (предоставлено собеседником)

В более чем 90% военных европейских стран используют для своих миссий именно военные БПЛА. Я уверен, что после войны некоторые военные управления и штабы в Украине примут это во внимание, и наша промышленность будет вполне способна переориентироваться на закрытие этих задач, производя военные дроны. Украина точно может овладеть военными дронами на очень высоком уровне, поскольку наши военные уже имеют колоссальный опыт в выполнении сверхсложных задач, и наше государство имеет опыт в самолетостроении.

"После войны у людей будет расти жажда увидеть, как красива наша страна"

Зарубежный туризм имеет свою аудиторию и четко определился со своим местом в экономике, но этого не скажешь о внутреннем туризме – у нас еще впереди длинный путь к его развитию. Нужно формировать культуру отдыха.

Каждый человек и каждая семья должны отдыхать как минимум месяц в году. Этот месяц должен разбиваться на несколько частей. К примеру, неделя зимнего отдыха, неделя летнего, осеннего и семь дней отдыха весной. Если планировать заранее, все это не сложно. Я охотно летом выезжал бы за границу в Европу, а осенью и весной отдыхал бы в Украине.

Для развития туризма в Украине остро необходима современная инфраструктура. Возможность размещаться в мини-гостиницах, "апартах". В Европе сегодня можно спокойно найти жилье за 15-20 евро, у нас пока таких предложений не хватает. Но чем выше будет спрос, тем больше таких мест будет появляться, и это будет удешевлять стоимость проживания, создавать и рабочие места и формировать инфраструктуру.

Отлично, что на туризм в последние годы начали обращать внимание. И я уверен, что после войны он будет развиваться еще активнее. Лично я бы смотрел на это с позиции долгосрочных планов: разрабатывал проекты развития регионов на 5-15 лет как минимум и привлекал бы иностранные инвестиции в этот сектор экономики.

Фото: "Еще в 2014 году присматривался к малой авиации, пробовал летать на малых самолетиках. Присматривался к БПЛА, но именно к гражданским. На войне мои навыки понадобились" – Александр Новиковский (данное собеседником)

В последние годы в Украине стало появляться много ресурсов, рассказывающих об интересных местах нашей страны, и это они делают очень круто и современно. Я лично уже запланировал после войны со своими детьми посетить некоторые уголки нашей страны.

Хотел бы вывезти детей в Асканию-Нову, и на Кинбурнскую косу, и Джарилгач. Сначала помешала пандемия COVID, затем после пандемии разорвала все планы война. Но я уверен, что после войны мы сможем это сделать. Люди будут больше путешествовать по Украине и изучать наши пейзажи, захотят посмотреть те города и места, которые были в эпицентре событий, места памяти. Херсон, Донецк, Мариуполь.

После войны у людей будет расти жажда посетить интересные места, и к этому нужно готовиться сегодня, люди будут больше изучать историю и пытаться увидеть, где формировалась наша новейшая история и как красива наша Украина. Я во время войны посетил Донетчину, и она невероятно удивительна и очаровательна.

"Уйти в армию - это обычное решение обычного человека, понимавшего, что государству грозит уничтожение"

Военнослужащий Андрей Юркевич. До 24 февраля – гид и радиоведущий в Дрогобыче

Фото: Андрей Юркевич (facebook.com/andriy.yurkevych)

Я живу в небольшом курортном городке западной Украины – Трускавце. Для городка и других городов Украины война все произошло, конечно, неожиданно. Для всех это был шок. С самого утра ракеты прилетели на полигон. Как и повсюду, в городе наступил коллапс – большие очереди у заправок, банкоматов. В таких условиях, конечно, нужно было как-то собой овладеть.

24 февраля был действительно самым тяжелым днем в моей жизни – я ехал на работу утром в первые часы войны, и мне нужно было в прямом эфире что-то говорить людям (кроме работы в туризме, Андрей также работал ведущим на местной FM-волне в Дрогобыче – ред.). Я умею говорить в прямом эфире, но почувствовал, как тогда у меня задрожал голос. Впрочем, как-то овладел собой и сказал: началась война, но давайте мы возьмем себя в руки, не будем создавать очередей, призывал людей не паниковать.

Моя жена меня во всем поддерживала, в том числе – в решении защищать страну. У нас не было ни одного разговора о том, чтобы я не шел на войну. Напротив – она через два дня собрала мне средства на тепловизор! В семье у меня была полная и полная поддержка.

Сразу же в первый день после начала полномасштабного вторжения я ушел и записался в военкомат, и 25 февраля уже был в армии. Это было обычное решение обычного человека, понимавшего, что государству грозит уничтожение. Наш 67-й батальон 103 бригады батальон был сформирован в первые дни войны, и уже в апреле мы отправились на Донбасс.

Фото: Андрей Юркевич во время принесения присяги (facebook.com/andriy.yurkevych)

Для меня весь беспорядок первых дней войны быстро структурировался именно в армии: все -таки войско – вещь упорядоченная и систематизированная. Мне 39 лет, и я никогда не думал, что буду служить в армии. Но я стал солдатом, я пришел в казарму. Пока ты находишься у себя у дома – это одно дело. Но когда едешь на восток – ощущения совсем другие.

На первых порах на войне сложно привыкнуть к полевым условиям. Мы, люди 21 века, привыкли к комфортной жизни. А война – это тотальный выход из зоны комфорта. Но со временем к этому привыкаешь.

Армия дает ощущение сплоченности. Психологически все дается легче, когда вы все делаете вместе. На войне – несколько другая дружба, чем у тебя была в гражданской жизни.

На войне есть одно неприятное чувство. Когда тебя постоянно, 24 часа в сутки, хотят убить.

"Через годы туризм в Украине будет другим. Появятся места памяти и героизма"

Впервые я побывал в некоторых городах Украины именно с оружием в руках. Мне как человеку из области туризма, это давало ощущения очень необычные.

Когда-то думал, что приеду в Кропивницкий в путешествие выходного дня, но получилось, что из-за этого мы ехали военной колонной. Я раньше в Днепре не был никогда, а тут я заезжал в город с автоматом в руках.

Фото: До полномасштабного вторжения РФ Андрей проводил театрализованные экскурсии в Трускавце (facebook.com/andriy.yurkevych)

Во время войны мы приехали в Донбасс, и я был на Краматорском направлении. Это прекрасное место, на берегу реки Северский Донец.

По иронии судьбы, это также туристические места – тут находится заповедник "Крейдова флора" вблизи села Пискуновка (заповедник Крейдова флора расположен на правом крутом берегу реки Северский Донец на границе Лиманского и Славянского района – ред.). Это невероятно красивые места. Но, к сожалению, постоянно стреляют. Это фактически линия фронта, поскольку на той стороне Северского Донца уже стоял враг.

Через годы туризм в Украине уже будет восприниматься совсем по-другому. Появятся места памяти и героизма. Скорее всего, это будет подобно тому, как сейчас посещают Майданек, Аушвиц и другие места трагедий и массовых преступлений.

Буча и Ирпень стали известны на весь мир, туда приезжают мировые делегации, и это очень важно. И задача туризма на будущее – сделать так, чтобы эти места не стали местами селфи. Чтобы там не продавали шашлыки, и не было пренебрежительного отношения к жертвам войны. Нужно делать соответствующую маркировку, фиксировать истории людей.

Фото: Заповедник в 15 километрах от Лимана (ru.wikipedia.org)

Считаю, что на освобожденных местах стоит записывать свидетельства очевидцев событий о том, что на самом деле происходило на этих землях. Я в Польше такое видел, и это очень своевременная идея. Живые свидетельства помогут сохранить историю и память. Однако сейчас о освещении этих историй тоже необходимо отнестись с осторожностью, ведь это все еще открытая рана.

Мне кажется, среди всех иностранных туристов первыми к нам приедут поляки. Им будут интересны Одесса, Киев. Крым после освобождения обязательно станет мощным стимулом туризма, многие захотят там побывать. Европейцы будут ехать в Украину, потому что они во время войны приобщались к помощи украинцам. Им интересно будет посмотреть, какая и Украина действительно. Кроме того, европейцам важно показать, что они лично помогали Украине, принимали семьи беженцев.

Думаю, что после войны перед нами будет задача– организовывать туры благодарности для таких людей, показывать им нашу страну, и за одно - открывать ее и для себя самим украинцам.

"Когда на страну нападают, ты не анализируешь, мы готовы или нет. Ты просто идешь и учишься воевать"

Военный ВСУ Игорь Иванович. До войны – экскурсовод и радиоведущий. Защищает страну в Донецкой области

Фото: Игорь встал на защиту страны в первые дни войны (facebook.com/egovanovich)

Когда началось полномасштабное вторжение РФ 24 февраля, мне позвонил друг Андрей, с которым мы работали вместе на радио. Он спросил: "Ты видел новости?". Ракеты ударили по всей стране. Несмотря на все происходящее, я собрался и пошел на работу.

Мы пошли в воинскую часть уже на следующий день, 25 числа. Получили форму, оружие и стали готовиться давать отпор врагу. А в апреле отправились на "ноль", на самую передовую. Может быть, где-то мы представляли себе все это несколько иначе. Но когда в страну пришла такая беда, всем было уже не до лишних размышлений. Должен признаться, что этот вызов мы приняли, и это путешествие мы ведем достойно.

Нельзя сказать, что война все эти годы велась где-то в стороне от нас. Мы активно волонтерили еще с 2014 года, то есть были не совсем далекими от этой темы людьми. Определенный базовый опыт обращения с оружием у меня был. Конечно, участия в боевых действиях до этого я не принимал. Но когда на страну нападают, ты не выбираешь и не анализируешь, мы готовы или нет. Ты просто идешь и учишься воевать. Чем больше опыта, тем лучше что-то получается. Главное – решиться на это.

Фото: Игорь и Андрей работали на радиостанции в Дрогобыче и проводили экскурсии (https://www.facebook.com/viktor.vynnyk.5)

Не могу говорить обо всем в деталях, но сейчас мы выполняем определенные задачи в Донецкой области. Пресекаем любые попытки прорыва противника и захвата им городов.

Считаю, что самый трудный на данный момент период войны мы прошли в мае-июле. Сейчас боевые действия идут иначе. Мы уже ведем определенные контрнаступательные действия, и линия фронта движется уже от нас, а не к нам. Когда мы только прибыли на фронт, картинка была другой. Но мы выстояли и даем врагу достойный отпор и шаг за шагом освобождаем наши города и села.

На войну я пришел из очень "позитивной" сферы. Туризм, экскурсии, путешествия – в такой работе тебя всегда окружают хорошие люди. Но на фронте я тоже ощутил подлинное единство. Коллектив у нас прекрасный, ребята друг друга очень поддерживают. Даже завтрак тебе приготовят – тот, кто скорее встал. Ты просыпаешься, а у тебя есть что поесть. Товарищи на службе – это колоссальная поддержка.

На самом деле тяжелее всего не столько нам, сколько нашим родным, которые находятся далеко от линии фронта. Иногда они просто не знают, что с нами, поскольку не всегда есть возможность позвонить или написать им. Моя жена это проходит шаг за шагом, изо дня в день, она очень сильная. Она – мой ангел-хранитель. Она просто сказала, что будет меня во всем поддерживать, и я за это ей безгранично благодарен.

Фото: "Тяжелее всего не столько нам, сколько нашим родным, которые находятся далеко от линии фронта" (facebook.com/egovanovich)

На войне радуют самые простые вещи. К примеру, когда узнаешь, что ребята привезли масло. Ты сидишь и ешь хлеб с маслом, и это так круто.

Родным военнослужащих внимательно понимать, что иногда солдат не выходит на связь. Наши жены и родители – они за нас всегда волнуются. Я их предупреждал – не всегда у нас будет связь, но когда я смогу, то напишу. И тут я должен поблагодарить Илона Маска за Старлинки – благодаря им мы можем общаться с родными.

Связь на войне – это одно из наших преимуществ над врагом. Старлинки также помогают выполнять работу по обороне – через них взаимодействуют разные подразделения, и это просто жизненно важно, как и оружие. Мы пользуемся шифрованным каналом связи, к которому враг не может подключиться. Они могут только нас глушить, но эти проблемы мы решаем.

Фото: "Коллектив у нас прекрасный, ребята друг друга очень поддерживают" – Игр с собратьями на фронте (facebook.com/egovanovich)

Я воспитывался в среде, где важно помнить, какой ценой достается свобода. В 90-х в моем городе Дрогобыч начали открывать обществу тюрьмы НКВД, открывалась правда о массовых преступлениях россиян. Это фактически современные Буча и Ирпень. Мне с детства об этом говорили родители, родственники, знакомые. Но мало кто мог подумать, что это повторится.

То, что происходит в Украине сейчас – это война добра и зла. У нас пытаются украсть историю. Россия нам говорит: "вы себе это придумали": трагедия Голодомора, массовое выселение людей. Но я уверен: чем больше людей будут помнить свою историю, тем меньше шансов на повторение трагедий в будущем.

Я верю и просто знаю, что мы самые лучшие, и объединившись, мы можем очень многое. Украинцы – это прекрасные люди. И мы непременно победим.

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