Отдал жизнь за Украину. В Киеве попрощались с 28-летним бойцом из Новой Зеландии

В Киеве 11 марта попрощались с погибшим бойцом Интернационального Легиона, 28-летним новозеландцем Домиником Абеленом. Он погиб еще 23 августа 2022 года под Угледаром. Его похоронят на Родине.

В Киеве попрощались с погибшим Героем

Прощание с Домиником состоялось на Байковом кладбище. Провести в последний путь бойца пришли его побратимы, неравнодушные украинцы и представители ГУР МОУ. Гроб героя покрыли украинскими и новозеландскими флагами.

"Он был настоящим командиром, который мог всегда выслушать и подсказать. Ему даже завидовали старшие командиры за его умение объединить своих подчиненных. Доминик всегда ставил на первое место свою семью, всегда заботился о своих братьях и сестрах, был для них примером и наставником. Он был самым заботливым дядей для своих племянников", - рассказали на прощании.

Прощание с Домиником Абеленом (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Возле гроба Доминика побратимы исполнили ритуальный танец "хака", который является обязательным атрибутом на похоронах в Новой Зеландии.

"Мы благодарны тебе за то, что ты боролся за нашу жизнь, за жизнь всех украинцев, за будущее Украины, за право Украины быть свободной", - заявили во время прощания.

Прощание с Домиником Абеленом (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Каким был Доминик Абелен

28-летний капрал Доминик Абелен служил во 2-м/1-м батальоне Королевского новозеландского пехотного полка, который базировался в Бернеме. Когда началась войны в Украине Доминик решил поделиться своим опытом, который получил за 9 лет в армии. Поэтому стал в ряды Иностранного легиона, где получил позывной "Толкиен". Своим родным он же сказал, что отправился в путешествие.

Сначала Доминик был инструктором, учил бойцов ВСУ тактической медицине и принципам освоения современного оружия, в частности, противотанковых управляемых ракет NLAW.

Летом 2022 года он отправился на фронт, чтобы принять непосредственное участие в боях. Когда стал командиром группы, то всегда шел первым, чтобы не рисковать жизнью побратимов. За отвагу его наградили медалью военной разведки Украины.

ГУР наградили Доминика медалью (фото: stuff.co.nz)

"Считаю своим долгом помочь украинцам, ведь правда на вашей стороне", - так отвечал Доминик на вопрос, почему пошел воевать за Украину.

Знакомые Доминика рассказывали, что он занимался спортом, йогой, участвовал в марафонах, любил читать и путешествовать, хотел открыть отель и мечтал иметь много детей, даже думал об усыновлении.

Доминик погиб 23 августа 2022 года во время выполнения сложного боевого задания под Угледаром. Его тело только сейчас удалось забрать. Героя похоронят на Родине.

Доминик Абелен (фото: Facebook/NZ Defence Force)