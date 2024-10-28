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Из Украины выдворили китайского ученого, который был осужден за шпионаж

Фото: из Украины выдворили китайского ученого, который был осужден за шпионаж (npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Запорожье сотрудники миграционной полиции выдворили за пределы Украины гражданина Китая. Он отбыл срок заключения за шпионаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как сообщили в Нацполиции, 48-летний иностранец с научным званием доктора технических наук до приезда в Украину работал в военной промышленной корпорации, специализировавшейся на производстве вооружения, а также в научно-исследовательском институте современной химии.

В начале 2017 китайский ученый приехал в Украину и осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между странами.

На территории Днепропетровской области он пытался склонить к сотрудничеству группу украинских учёных. Однако при попытке за деньги получить тайные разработки в ракетно-космической отрасли шпиона задержали сотрудники СБУ.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины и назначил ему срок заключения на территории Украины. Наказание осужденный отбывал в исправительных колониях в Днепропетровской области, а затем - в Запорожской.

28 октября, в день увольнения из исправительного учреждения, иностранца встретили сотрудники миграционной полиции Запорожской области, УСБУ и УГМС, поскольку накануне подразделением УГМС было принято решение о выдворении мужчины за пределы Украины.

Правоохранители доставили гражданина Китая в пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" в Одесской области и передали представителям пограничной службы для последующей отправки в страну происхождения. В ближайшие 5 лет ему запрещен въезд на территорию Украины.

 

Фото: из Украины выдворили китайского ученого, который был осужден за шпионаж (npu.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали, что из Словении выдворили российских супругов за шпионаж с поддельными паспортами.

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