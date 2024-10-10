Украине не известны причины смерти журналистки Рощиной в плену РФ, - омбудсмен

"В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, - неизвестно", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен заявил, что уже сообщил ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт смерти гражданского лица, незаконно удерживаемого РФ.

"Незаконные задержания и похищение журналистов - оружие РФ против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности!", - подчеркнул он.

Что известно о пленении Рощиной

По данным Лубинца, женщина пропала без вести в августе 2023 года на временно оккупированных территориях Украины. В сентябре того же года родственники Рощиной обратились в соответствующие органы с заявлением о ее розыске.

"Обращение от родных получил и Офис омбудсмана. И только в мае 2024 года в России подтвердили, что она задержана и находится на территории РФ! Также было подтверждение от МККК", - добавил он.