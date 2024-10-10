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Украине не известны причины смерти журналистки Рощиной в плену РФ, - омбудсмен

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com dmytro lubinets)
Автор: Карина Левицкая

Украина получила официальное документальное подтверждение российской стороны о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной. Она с прошлого года находилась в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.

"В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, - неизвестно", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен заявил, что уже сообщил ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт смерти гражданского лица, незаконно удерживаемого РФ.

"Незаконные задержания и похищение журналистов - оружие РФ против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности!", - подчеркнул он.

Что известно о пленении Рощиной

По данным Лубинца, женщина пропала без вести в августе 2023 года на временно оккупированных территориях Украины. В сентябре того же года родственники Рощиной обратились в соответствующие органы с заявлением о ее розыске.

"Обращение от родных получил и Офис омбудсмана. И только в мае 2024 года в России подтвердили, что она задержана и находится на территории РФ! Также было подтверждение от МККК", - добавил он.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, больше года находившейся в российском плену.

Отметим, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина рассказал, что Рощина была в списках обмена.

Детальнее о смерти Рощиной, можно узнать в материале РБК-Украина.

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