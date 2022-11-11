В Украине возобновляется спрос на покупку домов – эксперты

После спада весной и летом в Украине возобновляются продажи загородных домов. Купить частный дом под Киевом хотят киевляне и переселенцы из южных регионов страны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Дом под Киевом: сколько стоит недвижимость вблизи столицы ".

Осенью рынок продаж загородного жилья оживился, и продажи сдвинулись с места. Но это касается вторичного жилья – домов с ремонтом.

В то же время, загородные дома от застройщика, в которые еще придется вложить средства, пока мало продаются. Об этом рассказала риелтор Светлана Бащук из компании Legion Real Estate. По ее словам, интерес к частному жилью по Киеву растет и на фоне отключений электричества.

"Из-за отключения света люди активнее и снимают, и покупают дома за городом. Аренда пошла живо. Цены сейчас очень снижают. Быстрее всего продается все, что стоит меньше рыночной цены на 20-30%. Есть те, кому нужно продать быстро. Это часто люди, которые выезжают за границу и им нужны деньги. А есть покупатели, которым нужно жилье уже сейчас", – комментирует специалист.

Люди интересуются, есть ли в домах альтернативное отопление, есть ли генератор. Если вы продаете дом и у вас там есть камин, это будет существенным плюсом и ускорит продажу такой недвижимости.

По словам эксперта, спрос растет, но интерес к покупке жилья напрямую зависит от новостей в стране. После очередных обстрелов желание купить недвижимость падает. Также многих людей испугали новости о возможной эвакуации из Киева из-за атак врага на инфраструктуру. Это также отрицательно сказывается на активности покупателей.

Но сейчас дома все же покупают более активно. Преимущественно ими интересуются переселенцы из Николаева и Херсона, которые прожили определенное время в арендованном жилье и хотят поселиться в Киевском регионе надолго.