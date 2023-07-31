В Украине восстановили почти все ТЭС, поврежденные ракетными ударами россиян

"Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%. Параллельно работаем над обеспечением резервных мощностей на случай возникновения форс-мажорных ситуаций", - сообщил Кубраков.

Он сказал, что из более чем 700 объектов теплоснабжения, которые были повреждены россиянами, восстановлено более 65%.

"В целом по состоянию на сегодняшний день уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%. Это базовый показатель готовности на данный момент в году", - сказал министр.

Кубраков уверен, что Украина технически будет готова на 100% к началу отопительного сезона уже к 1 октября.

Подготовка к отопительному сезону

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Ивано-Франковске заседание Конгресса местных и региональных властей, где заседании рассмотрели подготовку к предстоящей зиме.

В Министерстве энергетики считают, что этой зимой россияне могут снова прибегнуть к ударам по объектам энергетики, чтобы оставить украинцев без света во время отопительного сезона.

В то же время в Минэнерго уверяют, что, несмотря на предварительные обстрелы, Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии.

Однако в "Укрэнерго" все же советуют украинцам не спешить избавляться от генераторов, которые были куплены во время прошлого отопительного сезона.