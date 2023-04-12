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В Украине открывают офис, который поможет адаптировать законодательство к праву ЕС

Фото: Руслан Стефанчук, спикер ВР (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде начинает работать офис, основной задачей которого будет адаптация украинского законодательства к положениям права Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в Facebook.

По словам главы ВР, он подписал распоряжение, которое нормирует деятельность офиса в стенах парламента.

"Основные задачи офиса - это экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов украинского парламента во время обработки евроинтеграционных законопроектов", - уточнил он.

Чиновник добавил, что офис будут финансировать за счет международной технической помощи.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 12 апреля, прошло первое совместное заседание депутатов Рады и Европарламента.

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