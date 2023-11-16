В Украине открыли сведения по специальному имущественному праву

Все сведения о необходимых документах для регистрации специального имущественного права (СМП) теперь открыты на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

В частности, на портале можно будет узнать, есть ли у объекта строительства права на выполнение строительных работ, проектная документация на строительство, градостроительные условия и ограничения.

"Такие изменения являются результатом реализации нашего законопроекта №5091, который был принят парламентом и подписан Президентом. Он внедряет ряд предохранителей, которые оградят людей, вложивших деньги в строительство квартиры, от неблагополучных застройщиков и обеспечивающих прозрачность рынка первичного жилья", - заявила Шуляк.

На портале можно будет найти информацию об ОНБ и МОНах в следующих разделах:

договор по организации и финансированию строительства. Речь идет о разграничении права собственности на объекты между девелопером и заказчиком, сведения о них и о правах на объекты;

сведения об определении гарантийной доли и распределении прав. Это информация об объектах, которые определены как гарантийная доля, а также сведения разграничения прав между заказчиками строительства, девелоперами, имеется возможность пересмотреть публичные сведения о проектной документации, градостроительных условиях и ограничениях, технических условиях, номерах земельных участков;

заявление о регистрации имущественного права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРПНИ) - в этом разделе пользователь е-системы может ознакомиться со сведениями о заказчиках, номере проектной документации, градостроительных условиях и ограничениях, экспертизе проектной документации, номере разрешения и решении по адресу, сведений о гарантийной доле.

Как отметила Шуляк, уже доступно 11 зарегистрированных заявлений от заказчиков строительства. Заявители более 60 объектов строительства уже начали вносить сведения и создавать документы для регистрации СМП.