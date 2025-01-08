Женам и мужьям военных упростят получение украинского гражданства

Верховная рада Украины поддержала законопроект №12032. Он упростит получение украинского гражданства женам или мужьям военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Документ поддержали 270 народных депутатов. Законопроект улучшает правовое регулирование для тех, кто защищает Украину, и их семей.

Законопроект предлагает разрешить женам и мужьям граждан Украины, которые проходят (проходили) в установленном законодательством порядке военную службу, при получении гражданства Украины подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Такое же право будут иметь мужья и жены граждан Украины, которые погибли (умерли) при исполнении служебных обязанностей.

Также документом предусматривается:

установление квоты для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, которые приезжают в Украину для воссоединения с военнослужащими;

возобновление гражданства: второй из супругов иностранцев, которые защищали Украину, сможет восстановить украинское гражданство.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта создаст условия для реализации права на получение украинского гражданства вторым из супругов, который стал на защиту Украины.