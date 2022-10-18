В Украине открыли государственный интернет-магазин дров для населения

В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ". На одного человека установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Чтобы купить дрова нужно:
По данным пресс-службы, уже реализовано 2 млн. 439 тыс. кубометров древесины. На складах находится около 187 тыс. кубических метров. В общей сложности до конца года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 млн кубических метров дров.
Напомним, для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 млн гривен. Они отправятся на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.
Ранее Кабинет министров поручил "Укрзализныце" закупить печи мобильные металлические (буржуйки) на твердом топливе в общей сложности 6 000 штук, а также провести заготовку 6 000 куб. метров топливной древесины к ним.
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