В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон

Условия завершения отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине обычно длится с середины октября до середины апреля. Однако каждый год сроки его начала и окончания зависят от погоды.

Согласно установленным нормам, при средней температуре воздуха более +8°С в течение трех суток центральное теплоснабжение потребителей прекращается.

В 2023 году теплая весенняя погода позволяет отключить отопление раньше апреля в нескольких регионах страны.

Как сообщил глава комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, температура воздуха способствует тому, чтобы завершить отопительный сезон с 20 марта в некоторых регионах и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ. Решение принимают местные власти.

Кропивницкий

Если не будет резких перепадов температур, отопительный сезон в Кропивницком планируют завершить 27 марта.

Как сообщил замгородского головы Александр Мосин,отключить отопление позволяет стойкое потепление. Кроме того, с понедельника начинаются весенние каникулы у школьников.

Винница

Отопление в домах жителей Винницы отключат в понедельник, 27 марта. Такое решение принял городской совет в связи с весенним потеплением.

Николаев

Горсовет Николаева принял постановление об окончании отопительного сезона с 24 марта. Теплоснабжающие организации должны прекратить подачу теплоносителя в дома не позднее среды, 29 марта. Отапливать продолжат только больницы и некоторые социальные учреждения.

Херсон

С 24 марта завершился отопительный сезон в Херсоне. Поскольку среднесуточная температура воздуха несколько дней превышала +8 градусов, городской военной администрацией было принято решение о прекращении услуг по теплоснабжению домов.

Днепр

Днепр стал первым городом Украины, где уже завершился отопительный сезон. Тепло перестало поступать в батареи жителей города с 22 марта.

По заявлению заместителя мэра Михаила Лысенко, прекращение теплоснабжения в Днепре связано с допустимым температурным режимом. К тому же, у населения есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями.

Кривой Рог

В Кривом Роге объявили об остановке подачи тепла с четверга, 23 марта. Как сообщают местные власти, несмотря на сложнейшие условия, теплогенерирующие предприятия Кривого рога работали без сбоев и уже готовятся к следующему сезону 2023-2024.

Каменское

В Каменском Днепропетровской области должны прекратить подачу теплоносителя в батареи с 25 марта. Окончание отопительного сезона планировалось на 20 марта, но из-за похолодания и возвращения школьников с каникул сроки немного сместили. Об этом сообщил мэр Андрей Белоусов.

Луцк

Благоприятный погодный режим позволил приостановить подачу тепла в дома жителей Луцка с 23 марта. В компании "Луцктепло" отметили, что батареи будут холодными до 27 марта. В дальнейшем все будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха. По данным "Укргидрометцентра", с 28 марта в Луцке ожидается похолодание с ночными заморозками.

Хмельницкий

Отопление в городе выключили временно – на период с 23 по 27 марта. По сообщению на сайте горсовета, "Хмельницктеплокоммунэнерго" приостанавливает теплоснабжение в связи с повышением среднесуточной температуры выше +8 градусов.

Харьков

Харьковчанам будут отключать отопление на несколько часов в сутки в случае потепления. КП "Харьковские теплосети" вводят графики регулирования подачи тепла, чтобы сэкономить расход газа.

По словам городского головы Игоря Терехова, теплоснабжение планируется сокращать постепенно. "Совсем прекратить сезон пока невозможно, потому что есть опасения относительно прогноза погоды. В домах харьковчан должно быть тепло", - заявил мэр Харькова.

Черновцы

В ближайшие дни погода в Черновцах позволяет подавать отопление по графику.

В КП "Черновцытеплокоммунэнерго" сообщили, что в ночные часы батареи будут теплыми, а днем подачу теплоносителя отключат. Окончательное завершение отопительного сезона зависит от погоды. В случае похолодания отопление снова будет подаваться круглосуточно.

Сумы

Отопительный сезон в Сумах может завершиться ранее 1 апреля, если позволит погода. Городской голова Александр Лысенко в своем видеообращении рассказал, что предварительно планировалось отключить отопление в городе к апрелю, но точные сроки зависят от соответствия погодным нормам. При потеплении на улице температуру теплоносителя в помещениях будут снижать.

Киев

От столичных властей пока нет официальной информации, когда закончится отопительный сезон в Киеве. Для выдачи соответствующего распоряжения КГГА по нормам необходимо, чтобы в течение 3-х дней температура воздуха превышала +8 градусов.

При этом по данным Укргидрометцентра, с 28 марта в столице Украины прогнозируется похолодание с "минусовой" температурой в ночное время. Отметим, в прошлом году отопление в Киеве отключили 28 марта.